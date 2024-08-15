Суд настраивается на приговор строителю «Хаяттов»

Но эта сумма ничто в сравнении с тем, что не вернулось в бюджет Приморья. Два пятизвездочных отеля во Владивостоке стоили краевой казне 14,3 млрд руб., из них 3 млрд, как считает региональное правительство, исчезли или их украли, или… Не суть. Министерство имущественных и земельных отношений Приморья предъявило гражданский иск к Дроздову по мотивам настоящего уголовного дела именно на такую сумму. А значит, есть определенные доказательства.