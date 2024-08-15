Суд настраивается на приговор строителю «Хаяттов»

Его обвиняют в преднамеренном банкротстве ООО СК «Дальний Восток — Приморье», компании-подрядчика этих самых гостиниц. ИА PrimaMedia публикует материал сетевого издания KONKURENT.RU.
В отличие от «пирамид» середины 1990-х, современные компании обычно аккумулируют не деньги одураченных граждан- «вкладчиков», а пользуются средствами бюджета и своих контрагентов по бизнесу. Поэтому одной из любимых схем бизнесменов можно назвать управляемое банкротство.
Механизм простой и проверенный. Обычно это предусматривает сбор на действующую фирму кредитов; по договорам займов распыление их на другие компании; далее — вывод остатков активов и банкротство компании-заемщика, а с пустышки уже и взять нечего. Потом можно повторить весь цикл заново. При наличии большого «пучка» родственных ООО в такую пирамиду играть можно по кругу годами.
В случае с ООО СК «Приморье — Дальний Восток» долго просуществовать на рынке не получилось. Созданная в 2005 г., компания обанкротилась в 2014-м. Годом позже в отношении строительной организации ввели конкурсное производство. С тех пор в процессе сменилось несколько конкурсных управляющих, а конца банкротству не видать.
За несколько прений в суде позиция прокуратуры определилась окончательно — СК «Дальний Восток — Приморье» ушла на дно не по своей воле. По версии компетентных органов, Дроздов с декабря 2010 г. по октябрь 2013 г., являясь руководителем строительной компании, дал указания подчиненным работникам подготовить документы по проведению транзитных операций, заключить договоры и соглашения на заведомо экономически невыгодных для юридического лица условиях, а также не принимать мер к взысканию дебиторской задолженности, пеней и штрафов с должников.
Но эта сумма ничто в сравнении с тем, что не вернулось в бюджет Приморья. Два пятизвездочных отеля во Владивостоке стоили краевой казне 14,3 млрд руб., из них 3 млрд, как считает региональное правительство, исчезли или их украли, или… Не суть. Министерство имущественных и земельных отношений Приморья предъявило гражданский иск к Дроздову по мотивам настоящего уголовного дела именно на такую сумму. А значит, есть определенные доказательства.
Теперь надежда лишь на то, что Фрунзенский районный суд разберется в хитростях банкротства ООО СК «Дальний Восток — Приморье». Приговор он намерен огласить 23 августа. Все-таки придется изучить несколько десятков томов уголовного дела.
12 августа судья Наталья Орлова ушла в совещательную комнату, до этого дала Дроздову право сказать последнее слово. В своем обращении к суду застройщик вину не признал и попросил не лишать его свободы. Другого никто и не ожидал.
А ожидал ли кто-то, что Дроздов станет скупать долги ООО СК «Дальний Восток — Приморье»? А это именно так. Еще в прошлом году он стал правопреемником двухмиллионного долга СК перед ООО «ДВ-Цемент» (в настоящее время АО «Владивостокский бутощебеночный завод»). Также у Дроздова права и на 2,5 млн руб., которые раньше контролировало ООО «Вестинвест».
Более того, в списке кредиторов ООО СК «Дальний Восток — Приморье» значится и супруга Дроздова — Марина Ломакина. Та самая, которая с 2022 г. находится в исправительной колонии общего режима. И из мест не столь отдаленных она теперь оспаривает бездействие одного из конкурсных управляющих, ну и в довесок пытается взыскать многомиллионный ущерб.
Напомним, что Ломакину признали виновной в совершении двух преступлений. По одному из эпизодов следствие выяснило, что Ломакина внесла заведомо ложные сведения о наличии у ОАО «Наш дом — Приморье» (Ломакина была генеральным директором краевого предприятия) вексельного обязательства на сумму 11 млн руб. с начислением процентов из расчета 7% годовых перед юридическим лицом, финансовой деятельностью которого фактически управлял Олег Дроздов. Неосведомленный о подделке документа уже новый генеральный директор ОАО «Наш дом — Приморье» инициировал оплату займа и процентов по нему.
Другая грань уголовного дела — хищение средств при строительстве пятизвездочной гостиницы «Хаятт» на мысе Бурном. В период с сентября 2012 г. по август 2013 г. Ломакина обеспечила оплату заведомо фиктивных актов выполненных работ в пользу юридического лица, руководство которым также осуществлял Олег Дроздов. В результате преступных действий были похищены более 100 млн руб.
Оказаться там мог и сам Дроздов. Как известно, он подвергался уголовному преследованию из-за хищения бюджетных средств при рекультивации полигона ТБО в бухте Горностай (она проходила в период подготовки Владивостока к саммиту АТЭС-2012). Фрунзенский районный суд Владивостока даже приговорил предпринимателя к лишению свободы сроком на семь лет и штрафу 900 тыс. руб. Однако Приморский краевой суд позже отменил это решение, а дело переквалифицировал на менее тяжкую статью.
Но теперь Дроздова может ждать более суровая участь. Прокуратура намерена отправить его в места не столь отдаленные сроком на 5 лет и 6 месяцев, а также требует возместить причиненный государству ущерб в размере более 3 млрд руб.