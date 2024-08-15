Дни диаспоры начались в Молдове: какую программу предлагают власти

На 16 августа в Доме правительства намечен День открытых дверей. Члены диаспоры получат возможность задать вопросы, озвучить предложения относительно деятельности институций. В тот же день на платформе взаимодействия с диаспорой будет организован круглый стол по вопросам сотрудничества диаспоры и правительства.