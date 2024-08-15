Дни диаспоры начались в Молдове: какую программу предлагают власти

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. В Молдове стартовали традиционные Дни диаспоры: правительство анонсировало ряд мероприятий.
«Участники обсудят европейский курс нашей страны, программы, которые исполнительная власть предоставляет тем, кто хочет вернуться домой, а также вклад членов диаспоры в развитие сообществ, а также инвестиционные возможности», — рассказала на пресс-конференции в среду государственный секретарь правительства Анна Калинич.
Откроет неделю программа DOR, в которой примут участие 100 детей из Бельгии, Канады, Чехии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Великобритании, Португалии, Румынии, Испании, США, Турции и Республики Молдова. В серию культурных мероприятий включены ярмарки народных мастеров, народные танцы, театральные постановки, вечера румынской литературы и экскурсии по живописным местам.
На 16 августа в Доме правительства намечен День открытых дверей. Члены диаспоры получат возможность задать вопросы, озвучить предложения относительно деятельности институций. В тот же день на платформе взаимодействия с диаспорой будет организован круглый стол по вопросам сотрудничества диаспоры и правительства.
Кроме того, в пятницу вернувшаяся домой молодежь приглашается принять участие в III Молодежном форуме диаспоры.
«Еще одно мероприятие для молодежи организует Международный республиканский институт в сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией. Там мы обсудим важность участия в выборах», — добавила госсекретарь правительства.
В субботу, 17 августа, состоится фестиваль «Мы видим вас дома», на котором будет присутствовать руководство страны — президент Майя Санду, председатель парламента Игорь Гросу и премьер-министр Дорин Речан.
Предприниматели приглашаются 18 августа на новое мероприятие бизнес-форума диаспоры. Вечером того же дня в Национальном театре «Михай Эминеску» будет показан спектакль «Листья грусти» по одноименному произведению Иона Друцэ в постановке Александру Козуба.
Дни диаспоры завершатся в Молдове 23 августа.