Залужный отверг причастность к подрыву «Северных потоков», пишут СМИ

Владимир Зеленский 9 мая назначил Залужного послом Украины в Лондоне. В июле издание «Украинская правда» сообщило, что он приступил к работе в новой должности. До 8 февраля Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ.
«Генерал Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, заявил в текстовой переписке, что ему ничего не известно о какой-либо подобной операции (подрыве “Северных потоков” — ред.) и что любые предположения об обратном являются “простой провокацией”. Вооруженные силы Украины, добавил он, не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не мог быть в них замешан», — говорится в сообщении.
Ранее ряд немецких изданий со ссылкой на источники в следствии сообщили, что подрыв газопровода «Северный поток» планировался еще в 2014 году. Взрыв на газопроводе якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждал также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна «Андромеда» и его экипажа к взрыву на «Северном потоке» и «Северном потоке 2». Яхта, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на «Северных потоках».
Газета Süddeutsche Zeitung высказывала ранее версию о причастности к взрывам на «Северных потоках» как минимум двух украинцев. По данным СМИ, яхту «Андромеда» арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.