Залужный отверг причастность к подрыву «Северных потоков», пишут СМИ

Ранее ряд немецких изданий со ссылкой на источники в следствии сообщили, что подрыв газопровода «Северный поток» планировался еще в 2014 году. Взрыв на газопроводе якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждал также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна «Андромеда» и его экипажа к взрыву на «Северном потоке» и «Северном потоке 2». Яхта, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на «Северных потоках».