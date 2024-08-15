WSJ рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве «Северных потоков»

По данным WSJ, команда Залужного изменила первоначальный план. К разработке нового привлекли офицеров спецназа, у которых был опыт в организации «рискованных тайных миссий» против России, в том числе экс-полковника Сил спецопераций Украины Романа Червинского (о том, что он координировал атаку, ранее писали The Washington Post и Der Spiegel. С апреля 2023 года Червинский находился под стражей в Киеве по делу о превышении полномочий, связанном с обстрелом аэродрома Канатово в Кировоградской области, но в июле вышел под залог). Последний решил задействовать в операции парусную яхту и команду из шести человек — военных и гражданских с опытом работы в море. Среди участников была женщина-водолаз, которая помогла создать впечатление, «что это была группа друзей на прогулочном круизе».