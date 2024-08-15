Поддержка отечественных производителей в Казахстане продолжается — Минфин

АСТАНА, 15 авг — Sputnik. На заседании правительства министр финансов Казахстана Мади Такиев рассказал о мерах поддержки местных производителей, отметив, что работа в этом направлении делится на два основных направления: упрощение процедур закупок и разработка нового закона о государственных закупках.
Так, одной из важных мер в поддержке местных производителей назвали расширение списка товаров, которые исключены из национального режима*. В результате количество таких товаров увеличилось с 1 380 до 4 542. И за первые семь месяцев 2024 года было заключено 34 805 контрактов с местными производителями, что на 58,1% больше, чем в прошлом году.
Минфин Казахстана также обновило правила контроля за закупками. Теперь, если вместо казахстанских товаров закупаются иностранные, такие сделки могут быть отменены. Так, с апреля этого года уже отменили 8 закупок на сумму 25 миллионов тенге.
Отмечается, что эти меры направлены на поддержку местного производства и увеличение доли казахстанских товаров в госзакупках, которая уже достигла 54,3%.
С новым же законом о госзакупках, который вступил в силу 1 июля 2024 года, планируется еще больше поддерживать местных производителей. В частности: 1) первое — дальнейшее расширение перечня изъятий из национального режима; 2) закупки у малых и средних предприятий в установленных объемах, что поможет развивать бизнес; 3) заключение офтейк-контрактов, способом из одного источника, то есть прямые контракты с местными производителями без конкурсов.
Эти шаги, указывается в сообщении, помогут увеличить долю казахстанских товаров в госзакупках до более чем 60%.
*Изъятие из национального режима — это ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках определенных товаров (работ, услуг). Оно устанавливается в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей.