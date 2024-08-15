Поддержка отечественных производителей в Казахстане продолжается — Минфин

Так, одной из важных мер в поддержке местных производителей назвали расширение списка товаров, которые исключены из национального режима*. В результате количество таких товаров увеличилось с 1 380 до 4 542. И за первые семь месяцев 2024 года было заключено 34 805 контрактов с местными производителями, что на 58,1% больше, чем в прошлом году.