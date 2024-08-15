Кто в Крыму сможет проголосовать досрочно

«У нас такого не будет. Единственное, где у нас будет досрочное голосование, это на участках, где будут голосовать военные, которые находятся на линии фронта. То есть те крымчане, которые сейчас находятся в зоне СВО, будут иметь возможность проголосовать досрочно. И это единственное, где будет действительно досрочное голосование», — прокомментировал Малышев.