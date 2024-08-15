Кто в Крыму сможет проголосовать досрочно

Ранее сообщалось, что по решению Центральной избирательной комиссии России с 28 августа в приграничных регионах голосование на выборах всех уровней может проходить досрочно — на избирательном участке, на дому, на придомовых территориях.
«У нас такого не будет. Единственное, где у нас будет досрочное голосование, это на участках, где будут голосовать военные, которые находятся на линии фронта. То есть те крымчане, которые сейчас находятся в зоне СВО, будут иметь возможность проголосовать досрочно. И это единственное, где будет действительно досрочное голосование», — прокомментировал Малышев.
Выборы в Крыму пройдут с 6 по 8 сентября. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей — как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.
Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на местных выборах в Крыму не будет.
В то же время жителям республики будет доступен механизм «Мобильный избиратель», позволяющий проголосовать по месту своего нахождения. Подать заявление можно до 2 сентября через МФЦ, портал «Госуслуги» или в любую из 28 территориальных избирательных комиссий (ТИК). С 28 августа такое заявление можно подать в любую участковую комиссию.
Но если избиратель будет выезжать за пределы своего одномандатного округа, он сможет проголосовать только за партийный список, но не за мажоритарного кандидата.
Также будут доступны голосование на дому и голосование в труднодоступных местах, где нет помещений для голосования и затруднена транспортная доступность.
Как ранее сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым зампредседателя Избирательной комиссии РК Инна Гузеева, в Крыму в дни голосования на выборах депутатов парламента республики и муниципальных органов власти на всех избирательных участках будет проводиться сквозная видеофиксация с сохранением записи на цифровых носителях и возможностью просмотра при необходимости.