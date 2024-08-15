Шольц посетит Молдавию с рабочим визитом 21 августа

Шольц приезжал в Молдавию в июне 2023 года, он принял участие саммите Европейского политического сообщества — платформы государств — членов ЕС и других стран, не входящих в него, созданной для решения проблем, влияющих на континент в связи с конфликтом на Украинe. В 2012 году Молдавию посещала канцлер Ангела Меркель.