Алаудинов сообщил об изменении тактики ВСУ в Курской области

По его словам, 11 августа «противник должен был взять Курскую область почти всю», но ему этого не удалось. «Сейчас он начинает давить со всех щелей, то есть начинает упираться во все щели. Таким образом, он пытается раздернуть нас», — сказал Алаудинов, добавив, что ВСУ не смогут этого добиться.