В Южной Корее показали план объединения с «замерзшим королевством Севера»

И власти Южной Кореи, и КНДР долгие годы декларировали своей целью объединение полуострова. Однако в декабре этого года северокорейский лидер Ким Чен Ын окончательно отказался от этой идеи. По его словам, на Корейском полуострове в настоящее время сохраняется постоянная кризисная ситуация, которая выходит из-под контроля из-за «безоглядной мании конфронтации с КНДР и военно-провокационных шагов» США и Южной Кореи, а слово «война» приближается к тому, чтобы стать реальностью. «Оглядываясь на давние межкорейские отношения, наша партия приходит к общему выводу, что воссоединение не может быть достигнуто в любое время с Республикой Корея», — сказал он.