Владимир Путин помиловал ростовчанина

Помилованный уже отбыл срок за совершенное преступление и ходатайствовал о снижении назначенного ему в качестве дополнительного наказания многомилионного штрафа до размера уже уплаченного за последние два года.
Комиссия по вопросам помилования на территории Ростовской области и губернатор региона Василий Голубев рекомендовали учесть состояние здоровья мужчины, его материальное положение, положительные характеристики и вовлечение в волонтерскую деятельность.
Указ о помиловании вступил в силу.
По словам заместителя губернатора Ростовской области Михаила Корнеева, это четвертый помилованный из Ростовской области в 2024 году.