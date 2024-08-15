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Владимир Путин помиловал ростовчанина

Президент РФ Владимир Путин помиловал ростовчанина, обратившегося с ходатайством в феврале 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Помилованный уже отбыл срок за совершенное преступление и ходатайствовал о снижении назначенного ему в качестве дополнительного наказания многомилионного штрафа до размера уже уплаченного за последние два года.

Комиссия по вопросам помилования на территории Ростовской области и губернатор региона Василий Голубев рекомендовали учесть состояние здоровья мужчины, его материальное положение, положительные характеристики и вовлечение в волонтерскую деятельность.

Указ о помиловании вступил в силу.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Михаила Корнеева, это четвертый помилованный из Ростовской области в 2024 году.

Путин Владимир