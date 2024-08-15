Прокуратура Дона обратила внимание губернатора на проблемы проведения капремонта

Нарекания надзорного органа вызвало исполнение в текущем году краткосрочного плана региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014−2049 годы. За первое полугодие 2024 года договоры заключены с 1,2 тыс. многоквартирными домами, однако ремонты выполнены только в 77 из них. Таким образом, запланированные работы до конца текущего года окончены не будут.
Прокуратура отмечает, что и план 2023 года до сих пор не реализован. Строительно-монтажные работы не завершены в 90 многоквартирных домах: в 52 объектах нарушен установленный договором срок, в 38 срок истекает в октябре этого года.
Проблемы присутствуют и при капремонте газового оборудования. Не завершены работы в 337 домах плана 2021−2023 годов, а также аукционные процедуры в 486 домах плана 2024 года.
Также все еще не решен вопрос выделения денежных средств из областного бюджета на замену 185 лифтов.