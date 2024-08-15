Прокуратура Дона обратила внимание губернатора на проблемы проведения капремонта

Нарекания надзорного органа вызвало исполнение в текущем году краткосрочного плана региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014−2049 годы. За первое полугодие 2024 года договоры заключены с 1,2 тыс. многоквартирными домами, однако ремонты выполнены только в 77 из них. Таким образом, запланированные работы до конца текущего года окончены не будут.