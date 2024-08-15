В ГПК объяснили, какие новые ограничения вводит Литва на границе с 16 августа

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 16 августа въезд в Литву запрещен для всех легковушек, зарегистрированных в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.



Запрет распространяется на легковушки независимо от гражданства владельца или водителя.

ГТК: все белорусские автомобили до 18 января 2025 года должны покинуть территорию Литвы ГПК: около 1,1 тыс. легковушек ожидают въезда в Европейский союз из Беларуси «Введенное 18 июля ограничение на въезд в Литву легковых транспортных средств, зарегистрированных на территории Беларуси, не распространялось на авто, не предназначенные для продажи, а также принадлежащие гражданам Беларуси, имеющим действующую визу либо временный/постоянный вид на жительство в странах ЕС», — уточнили в пограничном ведомстве. -0-

