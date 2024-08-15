Штрафы за дебош на борту самолёта вырастут до 10 тысяч рублей

Авторы законопроекта считают, что действующие в настоящее время размеры штрафов за указанные правонарушения не соответствуют степени общественной опасности при их совершении на борту самолёта. Например, штраф за мелкое хулиганство составляет от 500 до 1 тысячи рублей, за курение на борту и нахождение в состоянии алкогольного опьянения — от 500 до 1,5 тысяч рублей, а за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна — от 2 до 5 тысяч рублей.