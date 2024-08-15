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Штрафы за дебош на борту самолёта вырастут до 10 тысяч рублей

Депутаты профильного комитета регионального Заксобрания поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающий ужесточение наказания за хулиганские действия на борту самолёта.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщает пресс-служба ведомства, данный законопроект внесла группа депутатов Госдумы.

По данным Главного управления на транспорте МВД России, в прошлом году за противоправные действия на борту воздушного судна было составлено свыше 15 тысяч административных протоколов, включая 8 тысяч за мелкое хулиганство, 6,5 тысячи за нахождение в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, 690 протоколов составили за курение на борту и 319 за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна.

Авторы законопроекта считают, что действующие в настоящее время размеры штрафов за указанные правонарушения не соответствуют степени общественной опасности при их совершении на борту самолёта. Например, штраф за мелкое хулиганство составляет от 500 до 1 тысячи рублей, за курение на борту и нахождение в состоянии алкогольного опьянения — от 500 до 1,5 тысяч рублей, а за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна — от 2 до 5 тысяч рублей.

В целях обеспечения безопасности полетов депутаты предложил увеличить размеры административных штрафов: за мелкое хулиганство и нахождение на борту воздушного судна в состоянии опьянения от 5 до 10 тысяч рублей, за курение на борту от 3 до 5 тысяч рублей, за неповиновение законных распоряжений командира воздушного судна от 8 до 12 тысяч рублей.

штрафы