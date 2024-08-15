Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель во вторник отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической атаке ВСУ на Курскую область, вопреки сообщениям американских СМИ, а также заявлению председателя НАК и директора ФСБ России Александра Бортникова о том, что Киев совершил террористическую атаку в Курской области при поддержке Запада. В среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не участвовали в планировании или подготовке атаки ВСУ в Курской области. Официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер ранее заявлял, что атаки ВСУ в Курской области, в том числе применение ими немецкого оружия там, держатся Киевом в тайне и не согласовываются с Берлином.