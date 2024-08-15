Сенаторы одобрили Предпринимательский кодекс Узбекистана

Как отмечает пресс-служба верхней палаты парламента, основной Предпринимательского кодекса является регулирование отношений в сфере предпринимательства.
Основной задачей в кодексе определены создание гарантий и условий для свободного участия и заинтересованности граждан в предпринимательской деятельности, защита частной собственности, а также прав и законных интересов субъектов предпринимательства.
Документом также унифицированы и закреплены основные принципы предпринимательской деятельности: законность, свобода предпринимательства, равенство субъектов предпринимательства, добросовестная конкуренция, свобода от коррупции.
Субъекты предпринимательства делятся на малые, средние и крупные (на практике в качестве категории существовал только субъект малого предпринимательства).
Новым документом определяются виды деятельности, которыми не могут заниматься индивидуальные предприниматели. Им предоставляется право осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством.
Устанавливаются границы государственного регулирования предпринимательства, а также формы регулирования. Вводится женское и молодежное предпринимательство и система их поддержки в соответствии с международными стандартами.
Кодексом определяются социальное предпринимательство, социальное предприятие, социально уязвимые слои населения, механизмы их поддержки.
Вместе с тем устанавливаются правовой статус, цели и задачи бизнес-инкубаторов и запрещается предоставление государственным предприятиям льгот и преференций, ограничивающих конкуренцию.
Сенаторы отмечали, что принятие Предпринимательского кодекса служит объединению разрозненных законодательных актов в единый документ, стабильности законодательства в сфере предпринимательства, сокращению вмешательства государства в сферу предпринимательства, а также установлению единого подхода в сфере предпринимательского права.