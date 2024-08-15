Кандидаты на пост президента смогут собирать подписи в электронном виде — ЦИК

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. На президентских выборах 20 октября 2024 года сбор подписей в поддержку кандидатов на должность президента Молдовы будет разрешен дополнительно через информационную систему «Электронный подписной лист», сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Подтверждение регистрации и подписание в системе будут возможны только с помощью электронной или мобильной подписи, посредством Службы аутентификации и контроля доступа MPass.
Таким образом, инициативная группа будет представлять бумажные подписные листы с минимальным количеством в 15 000 действительных подписей сторонников, установленных избирательным законодательством, а разница до 25 000 подписей может быть собрана в электронном виде.
Функционал электронной подписи выдвинутого кандидата будет активирован сразу после того, как инициативной группе, сформированной в поддержку кандидата, будут выданы бумажные удостоверения и бланки бумажных подписных листов. Процесс сбора подписей будет остановлен после получения бумажных подписных листов для проверки, но не позднее чем за 30 дней до дня выборов.
Избиратель может поддержать более одного кандидата подписью на подписных листах, но не может поддержать одного и того же кандидата подписью два и более раз.