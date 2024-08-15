Кандидаты на пост президента смогут собирать подписи в электронном виде — ЦИК

Функционал электронной подписи выдвинутого кандидата будет активирован сразу после того, как инициативной группе, сформированной в поддержку кандидата, будут выданы бумажные удостоверения и бланки бумажных подписных листов. Процесс сбора подписей будет остановлен после получения бумажных подписных листов для проверки, но не позднее чем за 30 дней до дня выборов.