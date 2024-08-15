Назначен новый заместитель мэра Краснодара

Всеволод Нетреба согласован на должность заместителя главы Краснодара, который будет отвечать за внутреннюю политику города, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Кандидатуру Нетребы поддержали депутаты городской Думы на 78-м внеочередном заседании, на котором присутствовал мэр Краснодара Евгений Наумов.
Всеволод Нетреба родился в Краснодаре. У него два высших образования, 12 лет служил в Вооружённых силах РФ.
С 2016 по 2020 годы был заместителем главы, главой администрации Пашковского сельского округа, затем с 2020 по 2023 годы работал заместителем главы администрации Прикубанского внутригородского округа. С 2023 года по настоящее время — первый заместитель директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края.