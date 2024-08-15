Запад «дразнит медведя», считает Бутина

Мария Бутина — российский политический и общественный деятель, депутат Государственной думы, член Комитета по международным делам ГД. Была арестована в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в работе в США иностранным агентом без регистрации. Была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. После отбытия части срока вернулась в Россию в октябре 2019 года.