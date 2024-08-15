Как пишет Reuters, США и другие западные сторонники Украины отрицают, что заранее были уведомлены о нападении на Курскую область.
«Конечно, они замешаны. В то время, когда я училась в США, основным правилом было “не дразнить медведя”. А что Запад делает теперь? Они дразнят медведя», — ответила Бутина на вопрос Reuters.
Бутина подчеркнула, что нападение на Россию является актом «международного терроризма», поскольку была атакована гражданская инфраструктура.
Они пытаются сделать PR на крови, используя военную силу и терроризм. Это не способ вести переговоры.
Бутина считает, что Россия должна ответить в военной сфере, и предлагает вытеснить украинские силы и призвать к ответу тех, кто действительно несет ответственность за нагнетание ситуации и эскалацию конфликта — Запад.
Мария Бутина — российский политический и общественный деятель, депутат Государственной думы, член Комитета по международным делам ГД. Была арестована в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в работе в США иностранным агентом без регистрации. Была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. После отбытия части срока вернулась в Россию в октябре 2019 года.
Марина Светлова