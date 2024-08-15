Южная Корея предлагает КНДР создать канал для переговоров на рабочем уровне

На пленуме ЦК ТПК в декабре 2023 года председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын объявил о смене политики в отношении Южной Кореи. По его словам, «с этой Республикой Корея объединения никогда не случится». Он также отметил, что «отношения между Севером и Югом… представляют собой отношения двух враждебных государств, находящихся в состоянии войны».