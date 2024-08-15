Южная Корея предлагает КНДР создать канал для переговоров на рабочем уровне

Его речь была приурочена к празднованию в Южной Корее Дня освобождения, знаменующего окончание Второй мировой войны и окончание японской оккупации Корейского полуострова.
Юн не стал вдаваться в подробности по поводу нового канала, но назвал объединение двух стран «важнейшим историческим вызовом, а северокорейцев — “26 миллионами братьев в замороженном королевстве”». Как следует из апрельского опроса, проведенного в Южной Корее, примерно две трети южнокорейцев считают, что объединение двух стран «необходимо» или «крайне необходимо», пишет Nikkei Asia.
Юн пообещал расширить доступ северокорейцев к внешней информации, заявив, что трансляция южнокорейских радио и телевидения могут стать мощным инструментом, который будет «вдохновлять» людей по ту стороны границы на объединение.
Как напомнил Юн, Пхеньян недавно отклонил предложение о гуманитарной помощи, которое Сеул сделал после разрушительных наводнений у северного соседа.
На пленуме ЦК ТПК в декабре 2023 года председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын объявил о смене политики в отношении Южной Кореи. По его словам, «с этой Республикой Корея объединения никогда не случится». Он также отметил, что «отношения между Севером и Югом… представляют собой отношения двух враждебных государств, находящихся в состоянии войны».
Согласно изданию, в последние месяцы страны обменялись антагонистическими жестами. КНДР запустила в сторону Южной Кореи сотни воздушных шаров, наполненных мусором. В государственных СМИ Пхеньян назвал эту акцию ответом на отправку воздушных шаров на Север активистами Юга.
Южная Корея, в свою очередь, возобновила круглосуточную трансляцию K-pop (музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза) и аудиопропаганды на границе двух стран.
В начале августа государственные СМИ КНДР сообщили о планах разместить 250 новых пусковых ракетных установок на постах вдоль границы с Южной Кореей.
Марина Светлова