Жильцы дома в Челябинске пожаловались прокурору на отца вице-губернатора

Жильцы дома на улице Татьяничевой в Челябинске пожаловались в прокуратуру на отца вице-губернатора Андрея Фалейчика. По их мнению, председатель ТСЖ незаконно установил забор в дворовой арке, а также поставил бетонные полусферы, которые мешают проезду спецтехники. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на авторов жалобы.
В обращении сказано, что в июне этого года Михаил Фалейчик инициировал монтаж металлического ограждения в арке, которая служила для прохода и проезда машин. Кроме того, в нескольких метрах от забора поставили полусферы, которые ограничивают число парковочных мест и затрудняют разворот на придомовой территории пожарной техники.
Сообщается, что жильцы планируют провести собрание для смены правления дома.
Сам Михаил Фалейчик сообщил изданию, что на собрании большинство жильцов выступили за установку шлагбаума со стороны улицы Смирных и полусфер, а забор в арке со стороны улицы Татьяничевой якобы являлся «логичным дополнением этого решения». В протоколе собрания действительно есть согласование установки шлагбаума и полусфер, но ничего не сказано про ограждение. Супруга председателя ТСЖ добавила, что арку закрыли из-за того, что жильцы соседних домов идут в их двор гулять с собаками и те испражняются в арке.
Напомним, сын Михаила Фалейчика Андрей Фалейчик стал вице-губернатором Челябинской области в апреле этого года. Ранее он занимал должность главы Копейска.