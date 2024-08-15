Жильцы дома в Челябинске пожаловались прокурору на отца вице-губернатора

Сам Михаил Фалейчик сообщил изданию, что на собрании большинство жильцов выступили за установку шлагбаума со стороны улицы Смирных и полусфер, а забор в арке со стороны улицы Татьяничевой якобы являлся «логичным дополнением этого решения». В протоколе собрания действительно есть согласование установки шлагбаума и полусфер, но ничего не сказано про ограждение. Супруга председателя ТСЖ добавила, что арку закрыли из-за того, что жильцы соседних домов идут в их двор гулять с собаками и те испражняются в арке.