В Узбекистане детям, пострадавшим от насилия, будут выдавать охранные ордера

Закон в очередной раз повышает ответственность родителей. Так, предусматривается, что родители должны беречь жизнь и здоровье детей, заботиться о них и защищать от информации, оказывающей на них вредное воздействие. Запрещается также физическое наказание детей в процессе их воспитания.