В Узбекистане детям, пострадавшим от насилия, будут выдавать охранные ордера

В четверг 15 августа сенаторы рассмотрели закон «О защите детей от всех форм насилия».
Закон обеспечивает правовое регулирование отношений в сфере защиты детей от всех форм насилия.
В частности, устанавливается, что лицо, пострадавшее от насилия, может обратиться в соответствующие уполномоченные органы или суд, получить бесплатную юридическую, экономическую, социальную, психологическую, медицинскую и иную помощь в специальных центрах, а также по бесплатной телефонной линии.
Законом впервые вводится новый институт. Устанавливается порядок выдачи охранного ордера детям, пострадавшим от насилия. Данный охранный ордер выдается органами внутренних дел сроком до тридцати дней и вручается жертве насилия или ее законному представителю при участии уполномоченного государственного органа.
По заявлению жертвы насилия или ее законного представителя, если угроза еще не была устранена, срок действия охранного ордера может быть продлен судом по уголовным делам до одного года.
В законе также отражено право требования возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненного жертве.
Документом четко определены основные направления государственной политики в области защиты детей от насилия, государственные органы и организации, непосредственно осуществляющие свою деятельность в этом направлении, и их полномочия.
На Национальное агентство социальной защиты возлагаются задачи выявления детей, ставших жертвами насилия, а также детей, которые находятся под угрозой применения к ним насилия. Оно будет вести их учет и в необходимых случаях обеспечивать принятие индивидуальных мер по предупреждению насилия в отношении этой категории несовершеннолетних.
Закон в очередной раз повышает ответственность родителей. Так, предусматривается, что родители должны беречь жизнь и здоровье детей, заботиться о них и защищать от информации, оказывающей на них вредное воздействие. Запрещается также физическое наказание детей в процессе их воспитания.
В ходе обсуждения сенаторы отмечали, что принятие данного закона служит совершенствованию правовой основы соблюдения и уважения прав, свобод и законных интересов детей, нетерпимости к случаям насилия в отношении детей, обеспечению неотвратимости ответственности лиц, совершивших насилие.