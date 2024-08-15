Путин созвонился с президентом Узбекистана

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора затронули ключевые вопросы динамично развивающегося двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
«По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Затронуты ключевые вопросы динамично развивающегося двустороннего сотрудничества в различных областях», — говорится в сообщении.
«Обсуждены также актуальные темы международной и региональной повестки дня, в том числе с учетом текущего председательства Российской Федерации в объединении БРИКС», — говорится в сообщении.
Пресс-служба Мирзиёева в свою очередь отмечает, что президенты Узбекистана и России обсудили ход реализации договорённостей, достигнутых в ходе государственного визита Путина в Узбекистан
«Особое внимание было уделено вопросам принятия скоординированных мер по увеличению объемов товарооборота, развития кооперационных связей между ведущими предприятиями и регионами двух стран, реализации совместных инвестиционных проектов и гуманитарных программ», — уточняется в сообщении.
В ходе беседы был также рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, добавили в пресс-службе узбекистанского лидера.