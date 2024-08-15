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Путин созвонился с президентом Узбекистана

Путин и Мирзиеев по телефону обсудили международную и региональную повестку.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора затронули ключевые вопросы динамично развивающегося двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

«По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Затронуты ключевые вопросы динамично развивающегося двустороннего сотрудничества в различных областях», — говорится в сообщении.

«Обсуждены также актуальные темы международной и региональной повестки дня, в том числе с учетом текущего председательства Российской Федерации в объединении БРИКС», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Мирзиёева в свою очередь отмечает, что президенты Узбекистана и России обсудили ход реализации договорённостей, достигнутых в ходе государственного визита Путина в Узбекистан 26—28 мая.

«Особое внимание было уделено вопросам принятия скоординированных мер по увеличению объемов товарооборота, развития кооперационных связей между ведущими предприятиями и регионами двух стран, реализации совместных инвестиционных проектов и гуманитарных программ», — уточняется в сообщении.

В ходе беседы был также рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, добавили в пресс-службе узбекистанского лидера.

Шавкат Мирзиеев
Путин Владимир