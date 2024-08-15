На полигоне Руднинкай в Литве построят военный городок для немецких солдат

«После завершения интенсивных подготовительных работ на полигоне Руднинкай начинается создание крупнейшей военной инфраструктуры в истории Литвы», — говорится в заявлении.



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На утро 19 августа на полигоне Руднинкай запланирована символическая церемония захоронения капсулы. Как указывается, «это станет первым этапом развития инфраструктуры военного городка для немецкой бригады». В мероприятии примут участие премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, командующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.



Ожидается, что площадь военного городка составит 170 га. За проектирование и строительство отвечает компания Eikos statyba. Министерство национальной обороны Литвы в начале августа этого года подписало с компанией соответствующий контракт.



Ранее сообщалось, что полное развертывание бригады Бундесвера в Литве должно завершиться в 2027 году. В общей сложности Германия намерена разместить в составе бригады на территории Литвы около 5 тыс. солдат и гражданских лиц.