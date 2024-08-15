Руководство Сербии не раз, в том числе публично, заверяло, что не снабжает режим Владимира Зеленского оружием и не собирается этого делать. Рассчитываем, что в практическом плане Белград будет добросовестно следовать этой линии.
По его мнению, недопустимо, чтобы «нечистые на руку дельцы, обслуживающие интересы Запада», в конечном счёте подрывали репутацию сербских производителей оружия и ухудшали отношения между Белградом и Москвой, экспортируя сербское вооружение на Украину вторичным путем.
15 августа министр Сербии по внешнеэкономическим связям и сопредседатель российско-сербского межправительственного комитета по сотрудничеству Ненад Попович заявил, что ЕС ставит условия для евроинтеграции Сербии, требуя введения санкций против России и прекращения сотрудничества с ней. По его словам, Москве не стоит беспокоиться, так как Сербия никогда не введет санкции: правительство заняло такую позицию еще в феврале 2022 года и никакое давление, даже постоянное и сильное, не изменило и не изменит эту политику.
Нина Лютикова