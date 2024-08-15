МИД России заявил, что неприемлемо реэкспортировать сербское оружие на Украину

15 августа министр Сербии по внешнеэкономическим связям и сопредседатель российско-сербского межправительственного комитета по сотрудничеству Ненад Попович заявил, что ЕС ставит условия для евроинтеграции Сербии, требуя введения санкций против России и прекращения сотрудничества с ней. По его словам, Москве не стоит беспокоиться, так как Сербия никогда не введет санкции: правительство заняло такую позицию еще в феврале 2022 года и никакое давление, даже постоянное и сильное, не изменило и не изменит эту политику.