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МИД России заявил, что неприемлемо реэкспортировать сербское оружие на Украину

По словам Юрия Пилипсона, нельзя, чтобы «нечистые на руку дельцы, обслуживающие интересы Запада», дискредитировали оружейников Сербии и бросали тень на отношения Белграда и Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Недопустимо, чтобы контрагенты реэкспортировали сербское оружие на Украину. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, сообщает РИА «Новости».

Руководство Сербии не раз, в том числе публично, заверяло, что не снабжает режим Владимира Зеленского оружием и не собирается этого делать. Рассчитываем, что в практическом плане Белград будет добросовестно следовать этой линии.

Юрий Пилипсон
директор четвертого европейского департамента МИД РФ (цитата по «Ведомостям»)

По его мнению, недопустимо, чтобы «нечистые на руку дельцы, обслуживающие интересы Запада», в конечном счёте подрывали репутацию сербских производителей оружия и ухудшали отношения между Белградом и Москвой, экспортируя сербское вооружение на Украину вторичным путем.

15 августа министр Сербии по внешнеэкономическим связям и сопредседатель российско-сербского межправительственного комитета по сотрудничеству Ненад Попович заявил, что ЕС ставит условия для евроинтеграции Сербии, требуя введения санкций против России и прекращения сотрудничества с ней. По его словам, Москве не стоит беспокоиться, так как Сербия никогда не введет санкции: правительство заняло такую позицию еще в феврале 2022 года и никакое давление, даже постоянное и сильное, не изменило и не изменит эту политику.

Нина Лютикова