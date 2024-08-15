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В Челябинске уволили начальника городского управления капитального строительства

ЧЕЛЯБИНСК, 15 августа, ФедералПресс. Глава управления капстроительства Челябинска Андрей Кузнецов отправлен в отставку. Он проработал в этой должности меньше года.

«Кузнецов уволен с 14 августа. Он уволен по решению работодателя», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Руководителем управления капитального строительства администрации Челябинска Андрей Кузнецов был назначен в начале февраля этого года. Ранее пост начальника УКС занимал Василий Беспалов, но он перешел в министерство строительства и инфраструктуры региона.

До назначения Андрей Кузнецов с 2016 года работал в структурах администрации города, до перехода в управление капстроительства возглавлял МУП «Архитектурно-планировочный центр».