В Челябинске уволили начальника городского управления капитального строительства

«Кузнецов уволен с 14 августа. Он уволен по решению работодателя», — рассказали в пресс-службе администрации города.
Руководителем управления капитального строительства администрации Челябинска Андрей Кузнецов был назначен в начале февраля этого года. Ранее пост начальника УКС занимал Василий Беспалов, но он перешел в министерство строительства и инфраструктуры региона.
До назначения Андрей Кузнецов с 2016 года работал в структурах администрации города, до перехода в управление капстроительства возглавлял МУП «Архитектурно-планировочный центр».