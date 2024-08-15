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Федерального судью в Новосибирске признали виновным во взяточничестве

Виталия Бажилина приговорили к 7 годам условно и штрафу в 1,8 миллиона рублей.

Источник: Новосибирский областной суд

15 августа в Новосибирске во второй раз завершили рассматривать дело Виталия Бажилина — судьи Молчановского районного суда Томской области. Об этом сообщает паблик «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

Бажилина признали виновным в двух эпизодах получения взяток. Судом установлено, что первую взятку в 731 000 рублей он получил от владельца банного комплекса Юрия Ильина за осуществление содействия в решении спорных вопросов в его пользу, а также за общее покровительство. Тогда фигурант работал старшим помощником прокурора города Северск. Вторую — в 160 тысяч рублей — будучи судьей, снова от Ильина за общее покровительство, спокойное ведение бизнеса и недопущение привлечения его к административной или какой-либо другой ответственности.

Подсудимый, как и в первом процессе, категорически отрицал свою причастность к преступлениям, утверждал, что перечисленные деньги — проценты от инвестиций в бизнес предпринимателя.

— Бажилину В. В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в сумме 1 782 000 рублей, — рассказали в суде.

Кроме этого Бажилина на 5 лет лишили права работать в судебной системе и правоохранительных органах. Приговор в силу не вступил, у сторон есть 15 суток на его обжалование.

При первом рассмотрении суд оправдал Бажилина по второму эпизоду из-за отсутствия состава преступления. Апелляционная инстанция приговор отменила.

Ранее мы писали, что бывшая зампрокура Новосибирской области Кузьменок обжаловала приговор за крупную взятку, и что бывшего замначальника УВД города Андрея Захарова судят по обвинению в крупном мошенничестве.

Светлана ВОРОНКОВА.