Федерального судью в Новосибирске признали виновным во взяточничестве

Бажилина признали виновным в двух эпизодах получения взяток. Судом установлено, что первую взятку в 731 000 рублей он получил от владельца банного комплекса Юрия Ильина за осуществление содействия в решении спорных вопросов в его пользу, а также за общее покровительство. Тогда фигурант работал старшим помощником прокурора города Северск. Вторую — в 160 тысяч рублей — будучи судьей, снова от Ильина за общее покровительство, спокойное ведение бизнеса и недопущение привлечения его к административной или какой-либо другой ответственности.