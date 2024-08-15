WSJ рассказала, как Индия надавила на США из-за оппозиции в Бангладеш

«Вы [США] подходите к этому на уровне демократии, но для нас проблемы гораздо, гораздо более серьезные и экзистенциальные. Было много разговоров с американцами, в которых мы говорили: “Это основная проблема для нас, и вы не можете воспринимать нас как стратегического партнера, пока у нас не будет какого-то стратегического консенсуса”, — рассказал один из правительственных источников WSJ.