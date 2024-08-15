Новая практика отчетности: суды будут информировать общественность через СМИ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана 14 августа подписал закон, направленный на укрепление гарантий независимости судебной власти и информирование общественности о деятельности судов через СМИ. Документ вступил в силу с момента подписания, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Судебная власть перейдет к новому формату общения с обществом. Отныне Кенгаши народных депутатов перестанут заслушивать информацию председателей судов об их деятельности по осуществлению судебной защиты прав и свобод граждан.
Об этом говорится в законе от 14 августа 2024 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на укрепление гарантий независимости судебной власти, информирование общественности о деятельности судов и обеспечение единой судебной практики».
Отныне председатели судов ежеквартально будут информировать общественность о своей деятельности через СМИ.
Об этом сообщает информационно-правовой портал Norma.
Меняются также условия заключения под стражу судей.
Так, раньше мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении судьи могла быть применена лишь в случаях предъявления ему обвинения в совершении особо тяжкого преступления или иного.