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Новая практика отчетности: суды будут информировать общественность через СМИ

АН Podrobno.

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана 14 августа подписал закон, направленный на укрепление гарантий независимости судебной власти и информирование общественности о деятельности судов через СМИ. Документ вступил в силу с момента подписания, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Судебная власть перейдет к новому формату общения с обществом. Отныне Кенгаши народных депутатов перестанут заслушивать информацию председателей судов об их деятельности по осуществлению судебной защиты прав и свобод граждан.

Об этом говорится в законе от 14 августа 2024 года  «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на укрепление гарантий независимости судебной власти, информирование общественности о деятельности судов и обеспечение единой судебной практики».

Отныне председатели судов ежеквартально будут информировать общественность о своей деятельности через СМИ.

Об этом сообщает информационно-правовой портал Norma.

Меняются также условия заключения под стражу судей.

Так, раньше мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении судьи могла быть применена лишь в случаях предъявления ему обвинения в совершении особо тяжкого преступления или иного.

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