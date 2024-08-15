Сергей Кириенко посетил Курчатов и стройплощадку Курской АЭС-2

Накануне командир спецназа «Ахмат» и замначальника военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что украинские военные 11 августа планировали взять под контроль Курскую АЭC. По его данным, после захвата АЭС украинской стороной планировался выход на переговоры с Россией с «ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли или еще что-то сделали». По словам господина Алаудинова, ВСУ не выполнили поставленную задачу.