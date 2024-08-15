Сергей Кириенко посетил Курчатов и стройплощадку Курской АЭС-2

По словам врио губернатора региона, ситуация на Курской АЭС в Курчатове стабильная, все процессы на объекте проходят штатно. Он отметил, что Минобороны и Росгвардия делают все необходимое для обеспечения безопасности станции.
«Обсудили текущую ситуацию в регионе и городе атомщиков. В Курчатове продолжается реализация проектов по обновлению инфраструктуры, созданию комфортной и безопасной среды для жителей», — говорится в публикации Алексея Смирнова в Telegram-канале.
В Курской области с 6 августа продолжаются бои с украинской армией. В регионе введен режим ЧС федерального характера и объявлен режим контртеррористической операции. Согласно последней сводке Минобороны от 12 августа, под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов, в которых оставалось около 2 тыс. человек.
Накануне командир спецназа «Ахмат» и замначальника военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что украинские военные 11 августа планировали взять под контроль Курскую АЭC. По его данным, после захвата АЭС украинской стороной планировался выход на переговоры с Россией с «ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли или еще что-то сделали». По словам господина Алаудинова, ВСУ не выполнили поставленную задачу.
Об эвакуации приграничных районов региона — в публикации «Ъ» «От войны жилья не ищут».