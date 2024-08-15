Почти 40 грузовиков гуманитарной помощи отправили из Петербурга в Курскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.
— Всего за несколько дней горожане собрали продукты, одежду и другие вещи первой необходимости. Их отправили туда, где сегодня они нужны людям. Благодарю всех, кто откликнулся на призыв помочь курянам. Мы продолжим поддерживать регион. Принять участие в сборе помощи может каждый, — отметил градоначальник.
Напомним, пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Курской и Липецкой области, жители которых подверглись атакам ВСУ, открыли в доме № 71 на улице Чайковского. 15 августа он будет работать до 21:00, 16 августа — с 09:00 до 12:00 часов.
Неравнодушные петербуржцы могут принести, например, раскладушки, пледы, электроплиты, чайники, пластиковые наборы посуды, а также постельное белье и многое другое. Там также ждут продукты и лекарства.