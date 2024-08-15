40 грузовиков гуманитарной помощи отправили из Петербурга в Курскую область

— Всего за несколько дней горожане собрали продукты, одежду и другие вещи первой необходимости. Их отправили туда, где сегодня они нужны людям. Благодарю всех, кто откликнулся на призыв помочь курянам. Мы продолжим поддерживать регион. Принять участие в сборе помощи может каждый, — отметил градоначальник.