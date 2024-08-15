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Замглавы МВД заявил об огромной нехватке кадров

В МВД России сложился «огромный некомплект», заявил замминистра Владимир Кубышко. По его мнению, оставшиеся люди «самоотверженно выполняют свои задачи», потому что понимают, «в каком положении находится наша страна».

Источник: РИА "Новости"

«Вот представьте себе, я посещаю райотделы в глубинке российской и выясняю, что вместо 12 оперативников работают 4. Вместо 8 следователей работают 2. Участковых из 40 осталось 6 — вот такая ситуация. Огромный некомплект», — сказал господин Кубышко на молодежном форуме «Территория смыслов» (цитата по ТАСС).

В октябре 2023 года начальник финансово-экономического департамента МВД Ирина Кальбфляйш оценивала нехватку сотрудников ведомства в 100 тыс. человек. В основном не хватает полицейских строевых подразделений. Госпожа Кальбфляйш отмечала, что уровень денежного довольствия в МВД «мягко говоря, неконкурентоспособный». В августе 2023 года министр Владимир Колокольцев называл некомплект критическим.