Сенаторы одобрили бесплатный проезд в общественном транспорте для одиноких пенсионеров

В частности, вносятся изменения, касающиеся возложения на Национальное агентство социальной защиты функции по выдаче пособия на погребение, определения его полномочий в области защиты женщин от притеснения и насилия, а также освобождения от уплаты государственной пошлины при обращении в суды по гражданским делам и административные суды.