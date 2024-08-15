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Сенаторы одобрили бесплатный проезд в общественном транспорте для одиноких пенсионеров

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сенаторы рассмотрели закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы предоставления социальных услуг и помощи», передает корреспондент Podrobno.uz.

В частности, вносятся изменения, касающиеся возложения на Национальное агентство социальной защиты функции по выдаче пособия на погребение, определения его полномочий в области защиты женщин от притеснения и насилия, а также освобождения от уплаты государственной пошлины при обращении в суды по гражданским делам и административные суды.

Кроме того, отменяется требование заключения лечебного учреждения при засчитывании в стаж работы времени ухода за престарелым, достигшим 80-летнего возраста, нуждающимся в постороннем уходе.

Также одиноким престарелым, одиноко проживающим престарелым и лицам с инвалидностью, нуждающимся в постороннем уходе, предоставляется право на бесплатное пользование городским пассажирским транспортом.

Законом предусматривается освобождение от уплаты государственной пошлины одиноких престарелых, одиноко проживающих престарелых и лиц с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе при замене утерянных или пришедших в негодное состояние идентификационной ID-карты или биометрического паспорта гражданина Республики Узбекистан.

Также устанавливается включение средств, направленных на оказание спонсорства одиноким престарелым, одиноко проживающим престарелым и лицам с инвалидностью, нуждающимся в постороннем уходе, в расходы, подлежащие вычету при определении налоговой базы.

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