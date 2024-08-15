В Новосибирске начали распродавать имущество кандидата в депутаты горсовета

По информации издания, Большов был учредителем Фонда поддержки спорта, культуры и молодежных инициатив «Мы вместе!». В 2017 году организация закрылась. Спустя три года, в 2020-м, он закрыл и свое ИП, которое занималось оптовой и розничной торговлей. Кроме того, в прошлом Большов был учредителем и соучредителем еще 12 юридических лиц, которые также прекратили деятельность.