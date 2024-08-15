В Новосибирске начали распродавать имущество кандидата в депутаты горсовета

Арбитражный суд Новосибирской области признал кандидата в депутаты горсовета Новосибирска, действующего члена региональной общественной палаты Михаила Большова банкроты. И запустил процедуру реализации имущества — его будут продавать до 7 февраля 2025 года, сообщает «РБК Новосибирск».
Задолженность Михаила Большова перед кредиторами составляет 3 180 720,58 рублей. Самый крупный из них — мэрия Новосибирска.
По информации издания, Большов был учредителем Фонда поддержки спорта, культуры и молодежных инициатив «Мы вместе!». В 2017 году организация закрылась. Спустя три года, в 2020-м, он закрыл и свое ИП, которое занималось оптовой и розничной торговлей. Кроме того, в прошлом Большов был учредителем и соучредителем еще 12 юридических лиц, которые также прекратили деятельность.
На сайте Общественной палаты Новосибирской области говорится, что Большов является действующим заместителем руководителя Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования (АНО ДПО) «Институт политики и технологий». Он занимает пост зампредседателя комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ.
Также Михаил Большов претендует на место в горсовете Новосибирска от избирательного округа № 45, которое стало вакантным после отъезда из России Натальи Пинус..
Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что в Испании выставили на торги таунхаус новосибирского бизнесмена. Дом оценили в 48,2 миллиона рублей. Он находится в Валенсии.
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