Мэр Екатеринбурга предложил коллегам помочь Курской области зарплатой

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил коллегам помочь Курской области финансово. С таким заявлением он выступил на совещании 15 августа.
— Обратился к коллегам с предложением оказать курянам посильную финансовую помощь путем удержания части заработной платы. Сумма может быть любая. Я уже подал заявление на перечисление средств. Люди не должны оставаться один на один с бедой! — пишет мэр в своем telegram-канале.
Алексей Орлов пояснил, что с просьбой оказать помощь жителям Курской области, пострадавшим от атаки ВСУ на приграничные районы региона, к нему обратился губернатор Курской области Алексей Смирнов. Мэр Екатеринбурга отметил, что некоторые люди, которым пришлось покинуть дома, потеряли все, и город не может остаться в стороне в сложившейся ситуации.