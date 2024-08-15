Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Екатеринбурга предложил коллегам помочь Курской области зарплатой

Алексей Орлов написал заявление об удержании части зарплаты в пользу Курской области.

Источник: РИА "Новости"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил коллегам помочь Курской области финансово. С таким заявлением он выступил на совещании 15 августа.

— Обратился к коллегам с предложением оказать курянам посильную финансовую помощь путем удержания части заработной платы. Сумма может быть любая. Я уже подал заявление на перечисление средств. Люди не должны оставаться один на один с бедой! — пишет мэр в своем telegram-канале.

Алексей Орлов пояснил, что с просьбой оказать помощь жителям Курской области, пострадавшим от атаки ВСУ на приграничные районы региона, к нему обратился губернатор Курской области Алексей Смирнов. Мэр Екатеринбурга отметил, что некоторые люди, которым пришлось покинуть дома, потеряли все, и город не может остаться в стороне в сложившейся ситуации.