Мэр Екатеринбурга предложил коллегам помочь Курской области зарплатой

— Обратился к коллегам с предложением оказать курянам посильную финансовую помощь путем удержания части заработной платы. Сумма может быть любая. Я уже подал заявление на перечисление средств. Люди не должны оставаться один на один с бедой! — пишет мэр в своем telegram-канале.