Украинскую шпионку, задержанную в Крыму, приговорили к 10,5 годам колонии

Херсонский областной суд вынес приговор женщине, которая с февраля 2022 по март 2023 следила за перемещениями российских войск и передавала данные украинской разведке. Она собирала данные о местах дислокации российских подразделений и наносила на карту движение российских колонн. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
«Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ. Действия подсудимой квалифицированы по ст. 276 УК РФ (шпионаж)», — сообщает прокуратура.
Задержали гражданку Украины сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
За сотрудничество с украинскими спецслужбами и передачу им информацию, которая могла привести к гибели российских солдат, ее отправили в исправительную колонию общего режима. Срок заключения составит 10 лет и шесть месяцев.