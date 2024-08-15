Украинскую шпионку, задержанную в Крыму, приговорили к 10,5 годам колонии

Херсонский областной суд вынес приговор женщине, которая с февраля 2022 по март 2023 следила за перемещениями российских войск и передавала данные украинской разведке. Она собирала данные о местах дислокации российских подразделений и наносила на карту движение российских колонн. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.