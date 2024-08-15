Таубер: Майя Санду очень боится оппозиции, потому не дает ей участвовать в выборах

«Нерегистрация оппозиционного электорального конкурента уже сразу нам показывает, что Майя Санду очень сильно боится. Мы бескомпромиссны, не поддаемся ни на какое давление. И сколько бы нам ни придумывали уголовных дел, невыездов из страны, мы в любом случае нацелены на победу», — сказала Таубер.