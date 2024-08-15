Таубер: Майя Санду очень боится оппозиции, потому не дает ей участвовать в выборах

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Страх властей Молдовы, в том числе президента Майи Санду, перед оппозиционными силами побуждает их запрещать участие таковых в предвыборной гонке, примером служит недавнее решение Центризбиркома, отказавшего в регистрации блоку «Победа», говорит депутат парламента Марина Таубер.
Она вместе с активистами блока пришла в четверг на заседание Апелляционной палаты, чтобы оспорить решение ЦИК. Однако заседание было отложено на 20 августа, так как истцы запросили приобщить делу депутата Марину Таубер.
«В постановлении ЦИК мое имя упоминалось неоднократно. Предъявлены какие-то претензии, необоснованные обвинения, указано, что в отношении меня действуют международные санкции. Не совсем понятно, какое отношение к регистрации имеют эти санкции, и почему Запад, США продолжают вмешиваться в дела суверенного государства», — заявила депутат.
В беседе со Sputnik Молдова политик подчеркнула, что подобные запреты ярко свидетельствуют о страхе, который нынешняя власть испытывает в отношении оппозиции.
«Нерегистрация оппозиционного электорального конкурента уже сразу нам показывает, что Майя Санду очень сильно боится. Мы бескомпромиссны, не поддаемся ни на какое давление. И сколько бы нам ни придумывали уголовных дел, невыездов из страны, мы в любом случае нацелены на победу», — сказала Таубер.
Она подчеркнула, что оппозиционный блок «Победа» видит будущее Молдовы в сотрудничестве со странами ЕАЭС и Россией.
«Наша страна истощена экономически, мы живем в глубоком социальном кризисе. Мы требуем восстановления хороших дружеских отношений с Российской Федерацией, странами ЕАЭС. И видим наше будущее только там, чтобы у граждан Молдовы была достойная жизнь», — заключила политик.
Днем ранее Кишиневский суд сектора Буюканы оставил в силе 60-дневный запрет на выезд Марины Таубер из Молдовы. Она назвала такой шаг властей психологическим давлением на лидеров оппозиции в стране. Политик также заявляла, что ей начали поступать сообщения с угрозами физической расправы.
Центральная избирательная комиссия Молдовы 7 августа отклонила заявки блока «Победа» на регистрацию в избирательной гонке на референдуме и президентских выборах в октябре 2024 года.