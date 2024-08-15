Токаев заслушал доклады об экономической ситуации в Казахстане

Cогласно данным пресс-службы, президент заслушал доклады об основных показателях социально-экономического развития, исполнении республиканского бюджета за 7 месяцев 2024 года и макроэкономических параметрах, закладываемых в проект республиканского бюджета на 2025−2027 годы.
Правительство ожидает в следующем году рост экономики на уровне 5,6% и снижение инфляции до 5,5−7,5%.
«Глава государства поручил правительству повысить качество прогнозирования макроэкономических показателей и государственного бюджета, внедрить четкий механизм приоритезации госрасходов как на центральном, так и на местном уровнях, а также усилить меры по борьбе с теневой экономикой», — отмечено в сообщении.
В мероприятии приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель Администрации президента Айбек Дадебай, председатель Национального банка, председатель Высшей аудиторской палаты, члены правительства и другие должностные лица.