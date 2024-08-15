Токаев заслушал доклады об экономической ситуации в Казахстане

«Глава государства поручил правительству повысить качество прогнозирования макроэкономических показателей и государственного бюджета, внедрить четкий механизм приоритезации госрасходов как на центральном, так и на местном уровнях, а также усилить меры по борьбе с теневой экономикой», — отмечено в сообщении.