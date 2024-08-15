Губернатор Севастополя: жители не повелись на провокации и не вышли на митинг

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в социальных сетях о призывах прийти на митинг с фейковых аккаунтов. Он отметил, что местные жители не повелись на провокации, передает ИА SevastopolMedia.
«Накануне, как только я и большинство СМИ написали о том, как наша 810-ая бригада бьет нацистов в Курской области, враги придумали новую атаку в медиа-ресурсах. Успехи наших морпехов им как кость в горле. Они начали распространять в соцсетях и мессенджерах призыв выйти сегодня на митинг в центр города и потребовать вернуть 810-ю бригаду обратно в Севастополь. Информация подавалась якобы от жены военного», — уточнил Михаил Развожаев.
Губернатор отметил, что севастопольцы не повелись на провокации — в назначенное время никто не пришел.
«Благодарю жителей Города-Героя за бдительность! За то, что они прекрасно понимают, как важно сейчас держаться всем вместе и не вестись на провокации. Напоминаю: все подобные сообщения и призывы имеют одну цель — дестабилизировать обстановку в городе, заставить людей нервничать», — подытожил глава Севастополя.