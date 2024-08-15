Bloomberg: ФРГ подозревает Россию в причастности к диверсиям на военных базах

Как сообщил в ходе пресс-конференции спикер бундесвера Ульрих Фонроберт, ночью в заборе авиабазы в Кёльне была проделана дыра, а ответственные за это лица не были обнаружены. По его словам, система оповещения зафиксировала «аномальные значения» качества воды, что говорит о том, что система водоснабжения подверглась атаке.