Bloomberg: ФРГ подозревает Россию в причастности к диверсиям на военных базах

Bloomberg уточняет, что целью диверсии были два военных объекта в Германии — авиабаза бундесвера Кёльн-Ван и аэродром НАТО в городе Гельзенкирхен. Ранее Минобороны Германии подтвердило, что территория авиабазы неподалеку от Кёльна опечатана, там ведется расследование по подозрению в диверсии.
Как сообщил в ходе пресс-конференции спикер бундесвера Ульрих Фонроберт, ночью в заборе авиабазы в Кёльне была проделана дыра, а ответственные за это лица не были обнаружены. По его словам, система оповещения зафиксировала «аномальные значения» качества воды, что говорит о том, что система водоснабжения подверглась атаке.
Представитель НАТО в Гельзенкирхене Донни Деммерс заявил, что во вторник, 13 августа, подозреваемый хотел проникнуть на территорию аэродрома, но сотрудники службы безопасности помешали ему. «Поскольку мы знаем, что произошло в Кёльне, мы проверили наши водные объекты. К ним не имел доступа ни один злоумышленник», — отметил господин Деммерс.
В Баварии в апреле были арестованы два человека с российским и германским гражданством, которые подозреваются в подготовке к взрывной деятельности и шпионаже в пользу России. По информации Генпрокуратуры ФРГ, среди прочего они готовили диверсии на американских военных базах и путях транспортировки немецких вооружений на Украину.