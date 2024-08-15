Власти Перми ищут кандидата на должность главного архитектора города

«На Сергея Карасева возложили исполнение обязанностей первого заместителя начальника ДГА — главного архитектора с 1 июля», — пояснили в пресс-службе администрации Перми.
Сейчас идет поиск кандидата на эту должность.
Отметим, что Сергей Карасев работает в департаменте градостроительства и архитектуры администрации с 2011 года. В ведомстве он руководит управлением строительства и городского дизайна.
Напомним, в начале июня стало известно, что должность главного архитектора Перми может оставить Дмитрий Лапшин, который 25 лет трудится в этой сфере. В пресс-службе мэрии тогда сообщили, что он не покидает свой пост, а просто ушел в отпуск. В итоге это оказалось не так, и Дмитрий Лапшин уволился в июле.