Власти Перми ищут кандидата на должность главного архитектора города

Напомним, в начале июня стало известно, что должность главного архитектора Перми может оставить Дмитрий Лапшин, который 25 лет трудится в этой сфере. В пресс-службе мэрии тогда сообщили, что он не покидает свой пост, а просто ушел в отпуск. В итоге это оказалось не так, и Дмитрий Лапшин уволился в июле.