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Власти Перми ищут кандидата на должность главного архитектора города

ПЕРМЬ, 15 августа, ФедералПресс. Мэрия Перми ищет кандидата на должность первого замначальника департамента градостроительства и архитектуры (ДГА) — главного архитектора. Сейчас его обязанности в качестве врио исполняет Сергей Карасев. На этом посту он сменил Дмитрия Лапшина, который уволился из городской администрации в июле.

«На Сергея Карасева возложили исполнение обязанностей первого заместителя начальника ДГА — главного архитектора с 1 июля», — пояснили в пресс-службе администрации Перми.

Сейчас идет поиск кандидата на эту должность.

Отметим, что Сергей Карасев работает в департаменте градостроительства и архитектуры администрации с 2011 года. В ведомстве он руководит управлением строительства и городского дизайна.

Напомним, в начале июня стало известно, что должность главного архитектора Перми может оставить Дмитрий Лапшин, который 25 лет трудится в этой сфере. В пресс-службе мэрии тогда сообщили, что он не покидает свой пост, а просто ушел в отпуск. В итоге это оказалось не так, и Дмитрий Лапшин уволился в июле.