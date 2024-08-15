Самые настоящие безумцы. Лукашенко о запрете на въезд белорусских авто в Литву

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» прокомментировал запрет на въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами в Литву, передает корреспондент БЕЛТА. «Безумцы. Я на вашем месте многие бы вопросы касаемо Литвы и не комментировал. Потому что они не знают сами, что творят. Это безумцы, самые настоящие безумцы. Ну что о них говорить. Если бы там были ответственные политики, мы могли бы обсуждать их политику. Но там ответственных политиков нет», — заявил глава государства. «Красные линии», Курск, беспилотники. О чем говорил Лукашенко в интервью для телеканала «Россия» По словам Александра Лукашенко, с экономической точки зрения в этом решении литовских властей есть даже плюсы. «Слава богу. Наши перестанут вывозить (хоть сейчас поменьше стало) деньги за пределы Беларуси и России. То же самое россияне. Деньги останутся здесь. Этот так называемый экономический туризм — это огромные средства, которые вывозились отсюда», — сказал он.

Лукашенко о защите госграницы: никаких «красных линий», ответ будет мгновенным Лукашенко ответил на вопрос, готов ли он нажать «красную кнопку» «Пускай все подохнут». Лукашенко о разговорах тех, кто не хочет мира в Украине «Давайте откровенно говорить, в Европейском союзе (я не говорю про Литву — там уже ничего живого не осталось) все-таки они же не дураки. Они к Польше, Литве, Латвии стягивали товары свои. Россияне и белорусы потоком туда ездили и огромные деньги, миллиарды долларов, вывозили. Ну сейчас не будут вывозить. Если смотреть с точки зрения прагматики, экономики, — отметил Президент. — Если смотреть с точки зрения политики, это полное безумство. Они делают все то, что не нравится людям в Литве — гражданам Литвы. Что бы мы о литовцах ни говорили, это очень трудолюбивые с советских времен люди. Они сравнивают то, что было в Советском Союзе, и то, что сейчас».

Александр Лукашенко напомнил, что в СССР те же Украина и Литва были жемчужинами: «Я это хорошо помню. Литва была очень развитой страной. Можем называть приемники, автомобили и прочее советского времени. Они ведь могли это развить до уровня тех же мерседесов. Сейчас у них вообще ничего нет. На этом месте руины. Поэтому товары они не могут предложить свои. А если так называемые литовские (товары. — Прим. БЕЛТА) — это значит немцы или еще кто-то построил завод».

«Конкретные ответы, деловой подход». Попов о впечатлениях от интервью с Лукашенко Таким образом, отметил Президент, в том числе в Литве у границы с Беларусью было открыто много точек и магазинов с различными европейскими товарами. «А мы от своего, точно бешенства… Понимаешь, обязательно надо было купить что-то импортное. Если не “Гуччи” и “Версаче”, то все — ты уже никакой. Я не знаю, ты какие костюмы носишь, а я ношу белорусские костюмы, сшитые у нас в ателье, что и раньше шили», — отметил белорусский лидер, обращаясь к интервьюеру Евгению Попову.

«Хорошо шьют», — заметил журналист.



«Я вам просто советую на это бешенство (что касается последних решений Литвы. — Прим. БЕЛТА) не обращать внимания. Может, где-то через запятую как пример приводить безумства этого Запада и Европейского союза, и до чего они могут довести этих своих сателлитов, которые не играли и не играют в истории сегодня никакой роли. Я на это даже внимания не обращаю», — добавил Александр Лукашенко. -0-