Белоусов обсудил с Генштабом план защиты приграничья от нападений ВСУ

Ситуация на границах Белгородской и Курской областей обострилась неделю назад, после того как ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). По словам главы региона Алексея Смирнова, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, там остаются около 2 тыс. человек.