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Молодежной политикой в Волгограде и области с 2025 года займется новая структура

Об этом заявил 15 августа губернатор Андрей Бочаров на встрече с молодежью.

Губернатор Андрей Бочаров 15 августа провел в амфитеатре встречу с молодыми активистами региона. Обсуждали подготовку к четвертому фестивалю #ТриЧетыре, молодежные проекты и инициативы. Глава региона заявил, что уже в 2025 году в органах исполнительной власти Волгоградской области появится отдельная структура, ответственная за молодежную политику.

«Считаю важным создание структуры в органах исполнительной власти, которая будет заниматься развитием молодежного движения в регионе, реализацией программ молодежи. Координирующая структура нужна. Пришло время, когда мы должны вернуться к этому решению», — цитирует Андрея Бочарова пресс-служба обладминистрации.

Как и всегда, подготовка к фестивалю #ТриЧетыре 2025 года будет идти при участии самой молодежи. Он получит статус международного. Глава региона предложил пригласить в Волгоград представителей дружественных стран. Ключевой темой четвертого феста станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, расширят спортивную программу.

Также с молодежью обсудили строительстве сквера «Мы вместе!», продолжение благоустройства поймы Царицы и верхней террасы центральной набережной, развитие ЦПКиО и создание на базе кинотеатра «Родина» современного молодежного центра. Губернатор предложил открыть филиалы ГДЮЦ в Кировском, Тракторозаводском и Красноармейском районах.