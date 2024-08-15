Молодежной политикой в Волгограде и области с 2025 года займется новая структура

Как и всегда, подготовка к фестивалю #ТриЧетыре 2025 года будет идти при участии самой молодежи. Он получит статус международного. Глава региона предложил пригласить в Волгоград представителей дружественных стран. Ключевой темой четвертого феста станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, расширят спортивную программу.