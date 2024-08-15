Глава администрации Семилукского района Воронежской области Геннадий Швырков подал в отставку

Геннадий Швырков окончил Воронежский государственный университет по специальности «правоведение» в 1994 году. Профессиональную деятельность начал главным специалистом юридического отдела в Фонде имущества Липецкой области в 1993-м, затем работал на нескольких липецких предприятиях. С 2013 года был заместителем гендиректора в бюджетном госучреждении Москвы «Автомобильные дороги Южного административного округа». В декабре 2014-го Геннадия Швыркова назначили и. о. главы управы Ленинского района Воронежа, а в марте 2015-го утвердили в должности. В сентябре 2016-го он занял пост замминистра дорожного хозяйства и транспорта Тульской области, а после этого некоторое время проработал в коммерческой организации перед назначением в Семилукский район Воронежской области.