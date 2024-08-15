Глава администрации Семилукского района Воронежской области Геннадий Швырков подал в отставку

В пятницу, 16 августа, состоится сессия Совета народных депутатов Семилукского района Воронежской области, сообщили РИА «Воронеж» в районной администрации. В повестку внесен вопрос о досрочном прекращении полномочий Геннадия Швыркова по его заявлению. Геннадий Швырков занимает пост главы администрации Семилукского района с 2018 года. В декабре прошлого года он был переназначен на срок полномочий райсовета — до сентября 2028-го.
Справка РИА «Воронеж»
Геннадий Швырков окончил Воронежский государственный университет по специальности «правоведение» в 1994 году. Профессиональную деятельность начал главным специалистом юридического отдела в Фонде имущества Липецкой области в 1993-м, затем работал на нескольких липецких предприятиях. С 2013 года был заместителем гендиректора в бюджетном госучреждении Москвы «Автомобильные дороги Южного административного округа». В декабре 2014-го Геннадия Швыркова назначили и. о. главы управы Ленинского района Воронежа, а в марте 2015-го утвердили в должности. В сентябре 2016-го он занял пост замминистра дорожного хозяйства и транспорта Тульской области, а после этого некоторое время проработал в коммерческой организации перед назначением в Семилукский район Воронежской области.