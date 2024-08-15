Лукашенко пообещал мгновенный ответ на нарушение границы Белоруссии

«Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО. Мы этого не хотим. Но если они это сделают и на это пойдут, ну что же… У нас другого выхода не будет. И никаких “красных линий” не будет», — заявил белорусский президент в четверг во время интервью телеканалу «Россия». Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».