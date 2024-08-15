Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко пообещал мгновенный ответ на нарушение границы Белоруссии

Лукашенко: Минск не хочет войны, но мгновенно ответит на нарушение госграницы.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 15 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет войны против всего НАТО, но при нарушении госграницы республики ответ будет мгновенный.

«Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО. Мы этого не хотим. Но если они это сделают и на это пойдут, ну что же… У нас другого выхода не будет. И никаких “красных линий” не будет», — заявил белорусский президент в четверг во время интервью телеканалу «Россия». Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко подчеркнул, что «она есть, эта линия, — государственная граница». «Как только наступили на нее (говорю как пограничник), ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено», — предупредил он.

Лукашенко Александр
НАТО