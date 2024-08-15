Прокурор Москвы Денис Попов подал в отставку

Ранее об уходе Дениса Попова со ссылкой на источник сообщал «Интерфакс». По данным агентства, официально он находится в отпуске.
Источники «Ъ» одним из основных кандидатов на место прокурора столицы называют прокурора Тверской области Максима Жука. Он является выходцем из Краснодарского края, в свое время расследовал бандитизм и убийства, а на нынешнюю должность был назначен в январе этого года. До этого возглавлял прокуратуру города Севастополя.
По данным источника «Ъ», прокурор Московской области Сергей Забатурин вряд ли перейдет на аналогичную должность в столицу. «В середине июля у него закончился пятилетний срок полномочий, который буквально на днях был продлён», — добавил собеседник «Ъ».