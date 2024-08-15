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Прокурор Москвы Денис Попов подал в отставку

Источник в надзорном ведомстве подтвердил «Ъ», что прокурор Москвы Денис Попов, который занимал свою должность с 2019 года, попрощался с сотрудниками на прошлой неделе. Рапорт на имя генпрокурора Игоря Краснова был подан в связи с выходом на пенсию. Пока преемник не определен, а обязанности прокурора Москвы до конца августа будет исполнять первый заместитель господина Попова Сергей Савенков. Отставка прокурора будет произведена указом президента, которого пока не было.

Источник: РИА "Новости"

Ранее об уходе Дениса Попова со ссылкой на источник сообщал «Интерфакс». По данным агентства, официально он находится в отпуске.

Источники «Ъ» одним из основных кандидатов на место прокурора столицы называют прокурора Тверской области Максима Жука. Он является выходцем из Краснодарского края, в свое время расследовал бандитизм и убийства, а на нынешнюю должность был назначен в январе этого года. До этого возглавлял прокуратуру города Севастополя.

По данным источника «Ъ», прокурор Московской области Сергей Забатурин вряд ли перейдет на аналогичную должность в столицу. «В середине июля у него закончился пятилетний срок полномочий, который буквально на днях был продлён», — добавил собеседник «Ъ».

Прокуратура