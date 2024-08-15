Прокурор Москвы Денис Попов подал в отставку

Источник в надзорном ведомстве подтвердил «Ъ», что прокурор Москвы Денис Попов, который занимал свою должность с 2019 года, попрощался с сотрудниками на прошлой неделе. Рапорт на имя генпрокурора Игоря Краснова был подан в связи с выходом на пенсию. Пока преемник не определен, а обязанности прокурора Москвы до конца августа будет исполнять первый заместитель господина Попова Сергей Савенков. Отставка прокурора будет произведена указом президента, которого пока не было.