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Мэр Омска Шелест повысил зарплаты на 300 вакансий в ЖКХ

В четверг, 15 августа 2024 года, мэр Омска Сергей Шелест рассказал о повышении зарплат сотрудникам городской «Тепловой компании».

«С сегодняшнего дня дополнительно на 15% увеличили заработную рабочему персоналу — слесарям, непосредственно занятому ремонтом тепловых сетей. Необходимо в плановые сроки закончить текущие ремонты и максимально оперативно устранять повреждения, выявленные в ходе гидравлических испытаний. Работы много, но лучшее еë сделать сейчас, а не зимой, в морозы», — отметил глава города.

По словам Сергея Шелеста сейчас на предприятии открыто около 300 вакансий, а средняя заработная плата у рабочих превышает 52 тысячи рублей.