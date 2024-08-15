Мэр Омска Шелест повысил зарплаты на 300 вакансий в ЖКХ

«С сегодняшнего дня дополнительно на 15% увеличили заработную рабочему персоналу — слесарям, непосредственно занятому ремонтом тепловых сетей. Необходимо в плановые сроки закончить текущие ремонты и максимально оперативно устранять повреждения, выявленные в ходе гидравлических испытаний. Работы много, но лучшее еë сделать сейчас, а не зимой, в морозы», — отметил глава города.