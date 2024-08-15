Оппозиция в Молдавии заявила о катастрофическом финансовом положении страны

КИШИНЕВ, 15 авг — РИА Новости. Финансовое положение Молдавии находится на грани катастрофы, заявил в своем Telegram-канале депутат парламента от оппозиционного блока «Победа», претендент на пост президента страны Василий Боля.
«Финансовое положение Молдавии находится на грани катастрофы. Ждем действий нового министра финансов после того, как были приняты предложения по корректировке бюджета. Дефицит бюджета, составлявший уже 17 миллиардов леев (966 миллионов долларов — ред.), увеличился еще на один миллиард (57 миллионов долларов — ред.). Третий год подряд мы сталкиваемся с дефицитом бюджета, превышающим один миллиард долларов».
По его словам, власти уверяют, что инфляция снизилась, а частные инвестиции увеличиваются, что свидетельствует о восстановлении всех секторов экономики. Но официальная статистика, заявил Боля, показывает значительное снижение количества налогоплательщиков в 2023 году, что говорит о гораздо более хрупкой экономической ситуации, чем представляют чиновники. Депутат отметил, что тревожные сигналы поступают от иностранных инвесторов, которые сталкиваются с дополнительными налогами, взимаемыми задним числом.
«Чиновникам необходимо предоставить прозрачные разъяснения и принять последовательные меры, которые поддержат экономику и вернут доверие инвесторов. В то же время честность и порядочность на государственной службе должны оставаться приоритетом, особенно в контексте финансовых и экономических решений, столь важных для будущего страны», — добавил депутат.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.