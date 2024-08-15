Рустам Минниханов встретился с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом

Митрополит Кирилл отдельно рассказал о служении духовенства Казанской епархии в зоне СВО, куда священнослужители регулярно выезжают для духовного окормления военнослужащих, а также о гуманитарной миссии, в которой активно участвуют татарстанские приходы.