В Молдавии заявили, что граждан обманывают, заманивая в ЕС

КИШИНЕВ, 15 авг — РИА Новости. Граждан Молдавии обманывают, заманивая в Евросоюз, поскольку за внешним фантиком нет ничего полезного, заявила в четверг исполнительный секретарь политического блока «Победа» Марина Таубер.
«Мы твердо говорим “нет” Европейскому союзу в нашей стране. Уже очень много стран разочаровались в этой скажем так идее, которая когда-то казалась успешной. Это обертка, красивая обертка, а внутри пустота», — заявила она.
По ее словам, если «конфета» и найдется, то окажется, что она давно заплесневела и ни к чему не пригодна.
«То, что наших сограждан пытаются опять обмануть, это ни в какие рамки не лезет», — добавила Таубер.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября — в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: «Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?».
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.